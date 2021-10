Tchad : l'ONG Al Nahda mobilise la population de Linia contre le cancer

L'équipe d'Al Nahda a relayé de multiples conseils sur la prévention du cancer, en présence notamment du sous-préfet Abdraman Hatcha. Elle a également remis des vivres aux personnes vulnérables.



Le cancer fait des ravages et est évitable à plus de 70%. L'objectif d'Al Nahda est de permettre aux villageois de connaitre la maladie, explique Fatime Alkhalil Idriss, représentante du président de l'ONG Al Nahda.



La responsable du centre de santé de Linia, Tessé Mariam Haroun, informe la population qu'il y a une prise en charge à l'hôpital de la mère et de l'enfant et à l'hôpital de la liberté avec des spécialistes.



Le cancer n'atteint pas seulement les femmes mais les hommes aussi, rappelle Abdelatif Atteib, coordonnateur de l'ONG Al Nahda. Il appelle la population à se mobiliser pour faire barrage à la maladie.



Chaque année, l'ONG Al Nahda organise des campagnes de sensibilisation de village en village pour amplifier la lutte contre le cancer.