Tchad : l’ONG ESEDD mobilise les communautés de Moundou pour la gestion des risques climatiques

L'objectif principal de cette réunion était de recueillir les retours des agents mobilisateurs communautaires sur les activités réalisées et celles restant à accomplir dans le cadre du projet de Gestion communautaire des risques climatiques. L'accent a également été mis sur le fonctionnement des comités de veille et la mise en place d'un plan de sensibilisation des communautés pour une autonomie en cas de catastrophes naturelles.



Le Chef de projet de l'ONG ESEDD, Noubadoum Koumta, a ouvert les travaux en situant le contexte de la réunion. Chaque agent mobilisateur a ensuite partagé un aperçu des ateliers organisés par l'équipe technique dans les deux Logones, centrés sur la gestion des risques climatiques, l'éducation financière et l'assurance agricole indicielle.



L'animateur du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) dans les deux Logones, Dieudonné, a clarifié le débat et exposé des stratégies pratiques pour aider les agents à accomplir efficacement leur mission sur le terrain. Il a également partagé des conseils précieux pour valoriser leur travail.



Tabitha Djekornonde, responsable des agents mobilisateurs dans les deux Logones, s'est félicitée de l'impact positif du travail des agents sur le terrain. Elle a également évalué le fonctionnement des comités de veille et a identifié les lacunes chez certains membres, encourageant les agents à intensifier leur encadrement.



En clôture, Noubadoum Koumta a souligné l'importance du projet de Gestion communautaire des risques climatiques et l'importance cruciale des comités de veille pour sa réussite. Il a appelé les agents mobilisateurs à soutenir les comités de veille par des conseils pratiques et une bonne orientation.



Le projet envisage également des stratégies de sensibilisation pour changer la mentalité des communautés, notamment via des émissions radiophoniques interactives, des interventions dans les églises, les mosquées, les marchés et des groupes de discussion.