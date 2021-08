Tchad : l’ONG Equal Access sensibilise sur la cohabitation pacifique dans le Moyen-Chari

Le préfet du département du Barkoh, Mme Nadjita Louise Makia, représentant le gouverneur du Moyen-Chari, a présidé le 12 août dernier à Sarh, la cérémonie du lancement officiel de la campagne de sensibilisation de l’ONG International Equal Access. C’est une campagne de sensibilisation pour la cohabitation pacifique entre les communautés en général, et en particulier, les éleveurs et agriculteurs du Moyen-Chari, afin de parvenir à la résolution des conflits entre ces deux communautés et réduire l’extrémisme violent.



Pour le chef des programmes de l’ONG international Equal Access, Dionkain Malloré, « la cohabitation pacifique seule gage pour la pérennisation de Lingui », est un thème choisi pour réactualiser ce don de cohabition entre les communautés qui régnait autre fois entre les communautés. Ceci pour apaiser un tant soit peu ces conflits qui prennent des proportions négatives très élevées, causant ainsi des morts d’hommes de nos jours. Allarabaye Ernest et Yamasra Nanmadjoum, respectivement vice-président et secrétaire général de l’Organisation Syndical de Base Agropastoral, une association des éleveurs et agriculteurs implantée dans le Moyen-Chari, se réjouissent de l’initiative de l’ONG Equal Access qui prend en compte ce volet pour les appuyer dans la sensibilisation.



Toutefois, ils notent l’implication de certaines autorités administratives et militaires, dans la plupart des conflits agriculteurs-éleveurs au Tchad, en général et en particulier dans le Moyen-Chari. Ces derniers appellent la jeunesse du Moyen-Chari, à se donner les mains pour faire régner la paix qui a disparue entre les différentes communautés depuis belle lurette. Lançant les activités de cette campagne, le préfet du département du Barkoh, Mme Nadjita Louise Makia, a apprécié la vision de Equal Access, qui s’engage à sensibiliser et informer les communautés vivant dans le Moyen-Chari et notamment dans son département, sur le vivre ensemble.

Elle a rassuré, les membres de l’organisation du soutien sans faille des autorités administratives de la province afin d’atteindre l’objectif primordial de leur projet. Mme le préfet a enfin déclaré que cette initiative cadre avec la politique du gouvernement tchadien qui cherche par tous les moyens la paix pour sa population. A noter que cette campagne de sensibilisation a une durée de trois jours et vise la ville de Sarh, les villages et quelques fericks du canton Balimba.