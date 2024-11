Tchad : l’ONG INTERSOS offre des matériels de santé au CHU de N’Djamena

La cérémonie de remise des matériels de santé au service des maladies mentales par l’ONG INTERSOS a eu lieu ce 14 novembre 2024, à l’hôpital général de référence de N’Djamena.



Le projet financé par la fondation privée italienne, mis en œuvre par INTERSOS, en collaboration avec le CHU-RN, vise à renforcer les capacités de l’unité mentale dudit centre hospitalier et universitaire de Ndjamena, afin de fournir des soins adéquats aux victimes des violences basées sur le genre, et aux personnes en détresse psychologique.



Mbairo Dingao, superviseur des activités médicales à INTERSOS-Tchad, a souligné que le Tchad fait face à des multiples crises humanitaires depuis 2015, dans la région du Lac Tchad, provoquant des déplacements massifs, ce qui constitue une détresse psychologique chez les femmes et les enfants.



Face à ces défis, INTERSOS apporte sa contribution permettant de renforcer le CHU-RN, en réhabilitant quelques salles, en apportant les équipements médicotechniques et non médicaux. Le coût total du budget se lève 19 000 euros, comprenant les réhabilitations et l’achat des équipements.



Il a indiqué que le projet répond aux besoins de prise en charge des survivantes des VBG, permettant d’offrir un soutien médical et mental adéquat aux survivants, tout en renforçant les capacités de l’unité de santé mentale du CHU-RN.



Selon Alladji Djibrillah, chef de département de soins CHU-RN, c’est un ouf de soulagement, car ce don vient renforcer le service des soins mentaux et des violences basées sur le genre (VBG), ainsi que la prise en charge des victimes. Il encourage INTERSOS dans ses multiples soutiens au Tchad, et se dit être fier de ce geste qui compte pour la sauvegarde des vies.



Il faut noter que le projet INTERSOS intervient dans différents domaines, notamment la sécurité alimentaire, l’hygiène et l’assainissement, la santé et la nutrition, et œuvre pour la cohésion sociale et la protection de l’environnement.