Tchad : l'ONG La voix de la femme incite à la prise de conscience pour l'égalité de genre

"Depuis l'arrivée de la démocratie au Tchad en 1990, le gouvernement a constaté que les hommes s'imposent beaucoup plus dans le foyer et voir même dans la société. À travers sa politique nationale genre, le gouvernement tchadien a mis en place plusieurs lois et règlements qui permettront de protéger les droits de la femme par une conception de genre pour une égalité et équité à l'horizon 2030 afin de mettre définitivement fin aux violence faites aux femmes et aux filles au Tchad", souligne Souleymane Toulalla.



Selon la panéliste Mme. Mariam Titimbaye, présidente de l'association pour le renforcement économique et le leadership africain (ARCELFA), "les défis à relever sont d'ordre technique, financier, social et culturel pour permettre la participation directe des femmes dans la prise des décisions et zéro inégalité au Tchad".



Clôturant les débats, la présidente de l'ONG "La voix de la femme", Mme. Amina Tidjani Yaya, se félicite des échanges constructifs et fructueux visant à insuffler une prise de conscience.