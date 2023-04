Tchad : l'ONG UP organise une visite au Musée de Sarh pour des jeunes de la ville

Cette visite avait pour objectif de favoriser les échanges entre ces jeunes, mais aussi de leur faire découvrir le patrimoine culturel du Tchad grâce aux objets présentés dans le musée, tout en leur permettant de comprendre le rôle important d'un musée.



Selon Yamadji Dénis, coordinateur de l'ONG Université Populaire de Sarh, cette initiative fait partie du projet "Action Citoyenne", qui vise à promouvoir la participation des jeunes à la gouvernance locale en les sensibilisant à la culture démocratique et à la participation citoyenne dans la province du Moyen-Chari, et plus particulièrement dans la ville de Sarh.



Au cours de cette visite guidée par des cadres du musée de Sarh, les jeunes ont été émerveillés de découvrir des objets d'art anciens, des monnaies utilisées par leurs ancêtres, ainsi que d'autres éléments du patrimoine culturel tchadien.