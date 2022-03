Tchad : l'ONG de Rééducation et de la Formation technique au chevet des femmes victimes de fistules

Les femmes de l'ONG de Rééducation et de la Formation technique du Tchad se sont rendues ce 08 mars 2022, au Centre national de traitement des fistules, pour fêter et sensibiliser les femmes victimes de cette maladie sur les vrais enjeux de ce fléau pour les femmes tchadiennes.



Pour la présidente de l'ONG, Aïcha Adam, la journée du 8 mars est une journée de la femme, mais elle ne doit pas être seulement une occasion de danser. Pour elle, la journée internationale de la femme doit être une occasion pour les femmes de se soutenir et de parler sur les vrais défis de l'heure qui s'imposent à elles.



C'est pourquoi l’ONG a jugé utile de profiter de ce moment, pour rendre visite aux femmes victimes des fistules, afin d'écouter les vrais problèmes des sœurs du Centre, victimes des fistules, et qui ne peuvent pas se déplacer pour fêter avec les autres.



Quant à la coordinatrice nationale du Programme national de lutte contre les fistules, la gynécologue, Aïcha Haroun, elle remercie l'ONG pour l'intérêt qu'elle porte aux femmes victimes des fistules au jour même de la SENAFET.



Par ailleurs, elle demande aux autres de penser à ces femmes. La rencontre a été sanctionnée par une distribution des savons aux femmes malades par l'ONG.