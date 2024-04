Tchad : l'ORGEP incite les candidats au Hadj 2024 à finaliser rapidement leur Inscription

Cheikh Mahamat Khatir Issa a annoncé que les autorités saoudiennes responsables de l'organisation du Hadj ont mis en place de nouvelles réformes pour l'édition de cette année, entraînant une clôture plus précoce des inscriptions par rapport aux années antérieures. Il a donc exhorté tous les intéressés à soumettre leurs dossiers via des agences de voyages accréditées par l'organe avant le 22 avril 2024. Ces agences sont chargées de transmettre les dossiers reçus à l'ORGEP pour les candidats désirant participer au pèlerinage.



Il a souligné : "Ceci est un dernier avis pour éviter tout reproche de la part des retardataires, sachant que le nombre de places disponibles est limité à six mille pèlerins."