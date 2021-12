Tchad : l'Observatoire citoyen interpelle le CMT sur le manque de transparence

L'Observatoire citoyen de la transition (OCT) a organisé son assemblée générale sous le thème : « la transition tchadienne ne fait pas l’unanimité », ce 23 décembre au CEFOD. Le président de l'OCT, Nodjitoloum Salomon, a rappelé que plus de 6 mois après la prise du pouvoir par le CMT suite au décès du président Idriss Deby Itno, les différentes décisions initiées par l’exécutif transitoire, suscitent critique, désapprobation et inquiétude à travers le pays et à l’étranger.



Pour l'OCT, si le gouvernement de la transition a publié une feuille de route pour indiquer les étapes de l’organisation du dialogue national inclusif, le processus est loin de respecter le délai fixé. De même, il révèle que, les récentes consultations organisées sous forme de pré-dialogue ont démontré un manque de transparence et d’inclusion.



Nodjitoloum Salomon indique que les citoyens tchadiens émettent, dans leur majorité, des sérieux doutes quant à la crédibilité des sujets à débattre, du choix des participants ainsi que de la souveraineté des résolutions qui sortiront de ces prochaines assises nationales.



Le président de l’OCT relève que plus de 6 mois après l’ouverture de la transition, les processus avancent dans un calme précaire sans affirmer la garantie nécessaire pour tenir compte des engagements pris par le CMT, l’ensemble des acteurs nationaux, ainsi que la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la durée de la transition, la tenue des élections libres et démocratiques, et la transmission du pouvoir à un gouvernement civil.



« Au regard de ce constat alarmant, l’OCT interpelle le CMT sur sa responsabilité à respecter son principal engagement s’il est de conduire une transition basée sur les principes d’équité, de justice, de transparence, d’inclusion et de démocratie ». Il appelle à la tenue, dans un bref délai, d’un véritable dialogue national inclusif et souverain dont les conclusions serviront à la refondation de l’État tchadien.



L’OCT appelle la communauté internationale, notamment l’Union Africaine, l'Union Européenne et les Nations unies, à inscrire de façon prioritaire la question de la transition du Tchad dans leurs agendas de l’année 2022. Par la suite, il demande instamment à l’ensemble des acteurs nationaux et de la diaspora de se mobiliser pour contribuer à la réussite d’une transition démocratique au terme de la période de 18 mois.