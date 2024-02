Tchad : l'Observatoire des Associations sur le Processus Électoral dénonce la composition de l'ANGE

Dans le but de faire un point sur l'actualité, l'Observatoire des Associations sur le Processus Électorale au Tchad (OAPET) a organisé une conférence de presse ce mardi 20 février 2024 à INADES-FORMATION. Lors de cette conférence de presse, plusieurs sujets d'actualité ont été à l'ordre du jour.



L'OAPET se dit consciente des situations critiques qui émaillent le bon fonctionnement de la transition, notamment la cherté de la vie, avec le point d'orgue qui est l'augmentation sans concertation du prix des produits pétroliers, l'insécurité dans les villes et campagnes, l'organisation des consultations référendaires, la mise en place des institutions de la 5ème République dont l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE), le Conseil Constitutionnel et la Méditature de la République.



C'est pourquoi elle a tenu cette conférence de presse pour faire connaître sa position à l'opinion publique. Selon le rapporteur général de l'OAPET, Gombo Houzibé Brey, l’élection présidentielle, prévue pour cet octobre 2024, n'est que de la poudre aux yeux de la population lorsqu'on essaie de voir la composition de l'ANGE qui, selon lui toujours, est censé être impartial et neutre.



L'OAPET est une plateforme citoyenne composée des organisations des jeunes et femmes épris de justice et de paix, engagés pour la consolidation du processus démocratique au Tchad. LOAPET mène des actions citoyennes, se penche sur la question de l'éducation, de formation et de dénonciation de l'encrage d'une véritable démocratie au Tchad.