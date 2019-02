Tchad : l'Ordre des médecins se lance dans l’amélioration de la profession médicale

L’Ordre National des Médecins du Tchad (ONMT) tient depuis ce jeudi matin, à l’Hôtel Ledger Plaza, sa première session ordinaire sous l’actuelle mandature après l’élection du bureau exécutif.



Cette session vise à évaluer les six mois d’exercice qui ont permis entre autres d’asseoir les structures de travail et statutaires, d’assurer la formation et la sensibilisation des médecins sur les principes de base de la profession, de veiller à la qualité des soins de leurs établissements sanitaires et à l’exécution des résolutions et suivi des recommandations du 10ème congrès afin de rendre visible les actions de l’ONMT.



Les participants vont se prononcer sur les différents points inscrits à l’ordre du jour, à savoir la tarification des actes médicaux, les éléments identitaires du médecin et le départ de quelques membres du bureau exécutif.



Le président de l’ONMT, Mbaiguinam Djangnadji estime que l’Ordre des médecins a l’obligation et le devoir de réussir dans sa mission statutaire. Il invite les participants à prendre avec beaucoup d’objectivité et de responsabilité les travaux de cette assise.



Pour sa part, le directeur général du ministère de la Santé publique, Royigalou Ndoudo affirme que l’ONMT est l’interlocuteur incontournable du ministère qui le considère comme un organe consultatif.