Tchad : l'Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits prône la paix à Ndjamena

Une conférence-débat sur la paix et la cohésion sociale sur le thème : la culture du vivre ensemble et de la consolidation de la paix au Tchad, a été organisée ce 14 décembre 2021, par l'Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits. C’était à l'université Groupe Toumaï de Ndjamena, avec un panel composé de Abdoulaye Fallati, Hamza Ahmat Abrass et Batoul Babakar.



Selon, le panéliste Abdoulaye Fallati, par ailleurs président de l'Organisation, leur présence n'est pas d'ordre politique, mais pour la vulgarisation du vivre ensemble et la consolidation de la paix. Car cette dernière doit être vue comme une culture. Pour l’ensemble des panelistes, le Tchad est confronté à diverses pratiques qui gangrènent la consolidation de la paix. Notamment, l'idée du favoritisme, l'ethnicité, le tribalisme et la haine.



Dès lors, il convient de les combattre, estiment les panelistes. Pour remédier à cela, ils ont exhorté les étudiants de l'université Groupe Toumaï, à prôner le vivre ensemble et la paix dans tous leurs parcours, à la conscientisation et à la lutte contre toutes pratiques contraires à la consolidation de la paix au Tchad.

Les étudiants ont, pour leur part, exprimé leurs préoccupations sur les conflits ethniques internes, et celles liées à l'accès et à l'utilisation des ressources agro-pastorales.