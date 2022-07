Tchad : l'UE a appuyé la transition avec une enveloppe de 100 millions d'euros

La conférence de presse porte sur l'appui budgétaire de l'Union européenne au Tchad et son aide face à la crise alimentaire. Elle est organisée conjointement par Kurt Conelis, ambassadeur de l'Union européenne au Tchad ; Bernard Cochery, ambassadeur de France ; Gordon Kricke, ambassadeur d'Allemagne ; Mark Rütgers, chargé d'affaires du bureau de la représentation des Pays-Bas ; David Kerepars, chargé de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire européenne et Mme. Sonsoles Ballestetos Vexnant, chargée d'affaires du bureau de la représentation de l'Espagne.



L'Union européenne à mis en place un appui de 100 millions d'euros pour le Tchad, au titre du plan annuel d'action 2021, dans le cadre du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale.



C'est avec ce soutien que l'UE accompagne le Tchad dans le processus de transition et renforce la résilience des populations aux crises alimentaires à travers trois actions : la première sous forme d'un programme d'appui au budget de l'État ; le deuxième destinée au soutien des autorités et de la société civile tchadienne pour un retour apaisé à l'ordre constitutionnel et la transformation démocratique durable ; la troisième action s'attaque aux causes profondes des crises animales au Tchad.



Un accent particulier est mis sur la production locale d'aliments fortifiés afin d'améliorer l'état nutritionnel des enfants et des adultes, souligne Kurt Conelis, ambassadeur de l'UE.