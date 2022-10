Tchad : l’UICN organise un atelier sur la conservation de la biodiversité

Les acteurs intervenant dans le cadre du développement et de la conservation de la biodiversité veulent mettre sur pied un cadre de concertation provincial du Moyen-Chari. Ceci grâce à un atelier qu’organise l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).



A travers le projet « Appui au développement et à la mise en œuvre d’un modèle concerté et intégré de conservation du Grand Ecosystème Fonctionnel de Zakouma », l’ONG UICN, organise du 13 au 14 octobre 2022, dans la salle des réunions de la mairie de Sarh, un atelier qui a pour but de mettre sur place un cadre d’échanges et de concertation regroupant les acteurs locaux de développement du Grand Ecosystème Fonctionnel de Zakouma (GEFZ), pour le développement territorial concerté et intégré, la gestion dans la province pour une synergie d’action.



Le chef de projet de l’UICN, Ndomassal Kaïnderb Néhémie précise que le projet vise globalement à contribuer à la conservation durable et concertée de la faune sauvage, de la biodiversité et autre patrimoine du Tchad au bénéfice des populations. De manière spécifique, il s’agira de promouvoir le développement d’un modèle intégré et concerté de gestion du Grand Ecosystème Fonctionnel de Zakouma, pour le bien-être des populations.



Présent à ces assises, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari Ahmat Tidjani Hamat exhorte les bénéficiaires à plus de participation afin d’acquérir des nouvelles expériences. Car selon lui, ce cadre de concertation qui sera mis sur pied va œuvrer efficacement pour la gestion des aires protégées et organiser des campagnes de sensibilisation à l’endroit de la population du Moyen-Chari sur la protection de l’environnement.



Il faut noter que cet atelier regroupe les membres du Comité Provincial d’Action du Moyen-Chari, (CPA), les membres du Comité Départemental d’Action du Lac Iro, quelques délégués, chefs de services déconcentrés de l’Etat et quelques ONG de la place intervenant dans le cadre de développement et de la conservation de la biodiversité.