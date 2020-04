Tchad : l'UJT appelle à un engagement collectif contre le Covid-19

Le président de l'Union des journalistes tchadiens (UJT), Abbas Mahamoud Tahir, s'est exprimé jeudi à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2020, le dimanche 3 mai prochain.



"A l’orée de cette célébration, mes pensées vont tout d’abord à nos confrères arrachés à la vie au cours de cette année, Daniel Nadjitan Ndoh de la Télévision nationale et Kod-Bangra Dim danga Azik de la Radio nationale. En deuxième lieu, je réitère notre soutien aux autres confrères de la TVT, Tcham Irimma Granga et Tchoroma Abdéramane placés sous mandat de dépôt depuis le 27 avril dernier pour une affaire que le Bureau de l’UJT suit de très près pour vous en informer en temps convenu", a déclaré Abbas Mahamoud Tahir.



"Nous célébrons chaque année, à l'instar de tous les pays de la planète cette journée mondiale, pour faire le point sur la situation dans laquelle nous exerçons ce noble métier en se penchant à la fois sur les acquis et sur les défis auxquels les femmes et les hommes du quatrième pouvoir font quotidiennement face", a indiqué le président de l'UJT.



Il a réitéré le soutien de l'UJT au gouvernement dans son combat face à la pandémie de Covid-19 "qui a, certes, une incidence négative sur notre programme de la célébration de cette journée mondiale, mais cela ne nous dissuade pas pour autant à rester les bras croisés, à ne rien faire, pour marquer notre seule journée de l’année."



Abbas Mahamoud Tahir a estimé que "la lutte pour l'éradication de cette maudite pandémie nécessite un engagement collectif de toutes les forces vives de la nation au premier rang desquels, les professionnels de médias". Cette année, l'UJT convie à commémorer cette journée à travers une réflexion autour du thème : « Rôle des médias dans des situations d’urgence ».



Dans son rôle régalien, l'UJT se "dresse comme pare-feu depuis les premières mesures-barrières contre le Coronavirus dans le but de donner aux professionnels des médias des conditions de travail adaptées. Il a fallu promptement entreprendre des démarches auprès des autorités en charge de la gestion du programme de lutte contre cette maladie, il a fallu prendre des initiatives, faire des propositions, il a fallu surtout dénoncer les menaces et les bavures contre les journalistes, il a fallu se mettre au premier plan pour défendre ceux qui tombent entre les mailles des forces de l’ordre. Je puis alors vous révéler que tour à tour, nous avons, entre autres, eu des rencontres et des échanges constructifs avec les premiers responsables de la police nationale et de la gendarmerie nationales pour faciliter les missions des journalistes en les aidant à accomplir leurs nobles tâches dans la sensibilisation, l’information, la communication, l’orientation et protection de nos concitoyens", a dit Abbas Mahamoud Tahir.



L’UJT est membre actif de la Cellule de Veille et de la Sécurité Sanitaire mise en place par les autorités. A ce titre, elle suit de près, avec les responsables de cette cellule, la situation pandémique.



Pour marquer la commémoration de cette année, dans le respect strict des mesures contre la maladie, quelques activités sont inscrites dans le programme : émissions et débats radiotélévisés, des concertations en petits groupes avec les responsables des organisations professionnelles et ceux des organes de presse, des visites des rédactions pour constater de visu les conditions de travail, etc. Pour la protection des journalistes reporters, il est prévu l'élaboration d’un Guide de protection, la dotation en kits de protection, entre autres.



L'UJT invite tous les professionnels des médias à "redoubler d'efforts, de vigilance et surtout à faire preuve du professionnalisme dans le traitement des données sanitaires destinées au public, afin d'éviter le fakenews qui ne peuvent avoir pour seul effet que de déboussoler la population."