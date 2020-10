Tchad : l'UJT commémore la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information

Le président du bureau exécutif de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), Abbas Mahamoud Tahir, informe l’opinion nationale, en particulier les professionnels des médias, les jeunes, les étudiants et élèves, les autorités en charge de l’éducation et la communication, que les activités de la célébration de la Semaine Mondiale de l’Education aux Médias et à l’Information édition 2020, démarrent ce jour, 24 octobre et s’étendront jusqu’au 1er novembre prochain.



A l’initiative, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) et ses partenaires, cette 9ème édition de la SEMI est placée sous le signe de la “Formation et sensibilisation des jeunes sur les discours de la haine et manipulatoires“.,



En commémorant pour la première fois au Tchad la SEMI, l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) met l'accent sur la formation des jeunes au danger du discours de haine et de la désinformation. L’objectif principal recherché par l’UJT est de contribuer, au travers des médias responsables, dans l'atteinte des nobles buts des processus d'éducation et de communication à la lumière du développement constant des médias et de la communication.



Plusieurs activités sont au programme de la semaine dont une déclaration officielle, le 28 octobre, du Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, trois conférences-débats dans trois grandes universités (Emi-Koussi, Roi-Fayçal et Facultés de Toukra), trois causeries-débats, des émissions interactives dans une dizaine de radios et télévisions, la grande commémoration prévue pour le 31 octobre. Aussi, en collaboration avec le Bureau de l’Afrique Centrale de l’UNESCO, le président de l’UJT animera un thème sur “le rôle des professionnels des medias dans la sensibilisation des jeunes sur l’accès à l’information et l’éducation aux medias et à l’information au Tchad », le 28 octobre en visioconférence.



En fin, souhaitant bon début de la commémoration à tous, le Bureau Exécutif de l’UJT invite l’opinion nationale et l’ensemble des professionnels des médias tchadiens à participer massivement aux différentes manifestations suivant le calendrier disponible à la Maison des Médias du Tchad et qui vous sera communiqué au fur et à mesure.