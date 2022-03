Tchad : l'UJT convie les organisations des médias à une importante rencontre demain

L'Union des journalistes tchadiens (UJT) convie tous les responsables des organisations professionnelles des médias, les directeurs de publications, des radios privées, et des médias en ligne à une rencontre demain, jeudi 17 mars 2021, à la Maison des Médias du Tchad à 8h30.



La rencontre est relative à la non-prise en compte des médias privés dans la couverture médiatique du dialogue préliminaire entre les autorités tchadiennes de transition et les politico-militaires à Doha au Qatar.



La présence de tous les responsables médias et des organisations professionnelles de la presse est fortement recommandée, indique Djimet Wiche, secrétaire général adjoint de l'UJT.