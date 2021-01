Tchad : l'UJT demande aux forces de sécurité de faciliter la tâche des médias

Le bureau exécutif de l'Union des journalistes tchadiens (UJT) s'est réjouit samedi de la prise en compte du statut des journalistes dans le décret n°3 du 7 janvier 2020 portant propagation du confinement de la ville de N'Djamena, suite à sa réclamation et la participation de son président à la réunion de haut du Comité de gestion de la crise sanitaire, tenue le 4 janvier 2021 à la Présidence de la République.



Cependant, le bureau exécutif de l'UJT demande avec insistance à ce que les forces de défense et de sécurité en charge de l'application des mesures contre la propagation de la pandémie du Covid-19 facilitent la tâche aux professionnels des médias dans le cadre strict de l'exercice de leur profession. Car, la lutte contre la maladie à coronavirus est inclusive et multidimensionnelle, et sans les médias, le combat contre cette maladie ne sera pas gagné.



L'UJT exhorte vivement les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et de se conformer aux mesures gouvernementales.