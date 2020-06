Tchad : l'UJT distribue 60 millions Fcfa aux organes de presse, remis par l'État

L'UJT s'est réjouit de cette lutte de longue haleine qui a permis aujourd'hui à tous les médias tchadiens de tirer les dividendes de ses démarches auprès des autorités tchadiennes. 88 organes de presse sont bénéficiaires de cette aide sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de 15 radios de la capitale, 36 radios des provinces, 30 journaux papiers et six médias. Quelques journaux papiers absents de la liste seront réhabilités sur une nouvelle liste.



Selon l'Organisation, compte tenu des résultats, les autorités tchadiennes comme les partenaires des médias doivent privilégier un seul interlocuteur, crédible et incontournable, pour aider la presse tchadienne à sortir de la précarité et surtout aider les médias à être véritablement des entreprises de presse pouvant assurer leur autonomie financière.



La consigne qui consiste à récompenser plus conséquemment les radios véritablement impliquées dans la campagne de lutte contre la pandémie a été scrupuleusement respectée par l'UJT. Suivis des journaux papiers qui ont engrangé un montant plus colossal.