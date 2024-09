Tchad : l'UJT et l’ambassade de Chine renforcent leur coopération bilatérale

La délégation de l’UJT ayant pris part au Forum International de Journalistes pour la Ceinture et la Route de la soie, tenu du 26 août au 1er septembre 2024, à Chongqing en Chine, est venue informer l’ambassade de son intention de vouloir organiser une journée de restitution de sa participation, pour le partage des expériences vécues avec les journalistes tchadiens.



Au cours des échanges, la délégation de l’UJT et l’ambassade de Chine au Tchad, ont abordé des questions en lien avec le renforcement de la coopération bilatérale. Les échanges ont porté précisément sur les domaines de la collaboration entre l’UJT et l’ambassade de Chine au Tchad.



De l'échange, il ressort que la collaboration, entre l’Union des Journalistes Tchadiens et l'ambassade de Chine, sera dynamique au regard des actions proposées au profit des journalistes de deux pays.



Le président de l’UJT, Abass Mahmoud Tahir, tout en exprimant sa joie d’être reçu par l’ambassade de Chine au Tchad, a décrit d’une manière succincte l’évolution historique de l’Union des Journalistes Tchadiens et de sa mission.



Le conseiller de l’ambassade de Chine au Tchad, a remercié le président de l’UJT, pour le compte-rendu de sa participation au Forum international des journalistes de la Ceinture et de la Route de la soie. Il a, par ailleurs, rassuré la disponibilité de l’ambassade de Chine à poursuivre la fructueuse collaboration au profit des journalistes Tchadiens.



« Les journalistes jouent un rôle très important dans le domaine de coopération entre le Tchad et la Chine. L’ambassade sera effectivement présente lors votre conférence de restitution », a indiqué le responsable du service politique de l'ambassade de Chine au Tchad, He Yurui.