Tchad : l'UJT obtient la libération de trois journalistes

Le président de l'Union des journalistes tchadiens (UJT), Abbas Mahmoud, a obtenu, dans la nuit de samedi, la libération de trois journalistes. Ils avaient été arrêtés au cours de la journée aux abords du siège du parti Les Transformateurs où devait se tenir un meeting.



Michaël Nodjinan du journal l'Observateur, Mbaiwabé Lakka Éric du journal Le Visionnaire et Ahmat Moussa de la Radio FM 9 ont recouvré la liberté.



D'après Abbas Mahmoud, ils avaient été arrêtés et conduits au commissariat central et dans un sous-poste de police. Ils ont été accusés d'avoir filmé les forces de l'ordre et d'être parmi les manifestants poursuivis par la police.