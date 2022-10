Tchad : l'UJT réagit à la mort du journaliste Orédjé Narcisse et "exige une enquête"

"Notre confrère Orédjé Narcisse est décédé des suites de ses blessures après avoir reçu une balle devant chez lui. En cette douloureuse circonstance, l'UJT condamne fermement cet acte malheureux et exige une enquête pour en révéler les responsabilités", a déclaré Abbas Mahmoud Tahir.



"L'UJT présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses collègues, en particulier à la radio CEFOD et le Journal Tchad et Culture. Que l'âme du défunt repose en paix", ajoute Abbas Mahmoud Tahir.



L'École supérieure de journalisme de Lille réagit



De son côté, l'École supérieure de journalisme de Lille s'est dite "très attristée d'apprendre le décès d'un ancien de la Licence Journalisme multimédia, Narcisse Oredje, tué par balle (hier) matin à N'Djamena".



"Major de sa promo, Narcisse était un étudiant et un journaliste brillant. Sincères condoléances à sa famille et ses proches", ajoute l'École.