Tchad : l’UJT remet une attestation honorifique au président de l’Assemblée nationale

À l’occasion des célébrations de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), fidèle à sa mission de défense des droits des journalistes et de promotion d’une presse libre et responsable, a été reçue par le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi.



Conduite par son président, Abbas Mahamout Tahir, la délégation de l’UJT a saisi cette opportunité pour exprimer sa reconnaissance au chef du législatif, notamment pour sa participation remarquée au match amical ayant opposé journalistes et députés. Un événement au-delà du symbolisme sportif, qui a incarné un puissant message d’ouverture, de respect mutuel et de fraternité entre les médias et les représentants de la Nation.



Dans un geste empreint de reconnaissance, l’UJT a remis au président de l’Assemblée nationale une attestation honorifique, ainsi qu’un trophée de « meilleur joueur », soulignant ainsi l’ambiance conviviale et l’esprit d’unité ayant marqué cette rencontre. Mais au-delà du sport, cette audience a été l’occasion d’aborder des sujets de fond.



Le rôle central de la presse dans la construction de la démocratie, la consolidation de l’unité nationale, et la nécessité d’un partenariat renforcé entre la presse et le Parlement, ont été au cœur des échanges. Le président de l’UJT a insisté sur l’importance d’une meilleure prise en compte des réalités du terrain que vivent les journalistes tchadiens au quotidien.



Le président de l’Assemblée nationale, conscient des enjeux, a salué la noblesse du métier de journaliste, et reconnu la contribution majeure des médias dans le processus de transition politique en cours au Tchad. Il a affirmé sans équivoque : « Sans la presse, rien n’est possible. »



Par cette initiative, l’UJT confirme une fois de plus son rôle d’acteur clé du débat public, œuvrant avec responsabilité pour la défense des libertés fondamentales, et la promotion de l’éthique journalistique. Cette rencontre marque une avancée significative dans le rapprochement entre les institutions républicaines et les professionnels de l’information, tout en illustrant la reconnaissance croissante du rôle stratégique des médias dans la vie politique, sociale et citoyenne du Tchad.