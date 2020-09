MEDIAS Tchad : l'UJT va célébrer la Journée internationale de l'accès universel à l'information

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Septembre 2020



L’Union des Journalistes Tchadiens informe que la journée du 28 septembre marque la commémoration de la Journée Internationale de l'Accès Universel à l'Information. Proclamée par l’UNESCO le 17 novembre 2015 en reconnaissance de l'importance de l'accès à l'information, la Journée Internationale de l'Accès Universel à l'Information est adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 74/5 du 15 octobre 2019.



Son but est de donner l’occasion d’informer le public sur l’importance de l’accès à l’information qui fait partie intégrante des droits fondamentaux, et des piliers de développement durable. Car, l'information est un pouvoir. En effet, lorsque les citoyens sont informés, ils sont en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause, par exemple, lorsqu'ils vont voter.



Quand les citoyens savent comment ils sont gouvernés, ils peuvent demander des comptes à leurs gouvernements. Par conséquent, l'accès universel à l'information est la pierre angulaire de sociétés du savoir à la fois saines et inclusives.



L’UJT rappelle, pour sa part, que chaque personne a le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations. Ce droit fait partie intégrante du droit à la liberté d'expression. Le droit d'accès universel à l'information est aussi intimement lié au droit de la liberté de la presse. Les médias jouent un rôle crucial à cet égard, en informant le public sur les questions d’intérêt général, mais ils dépendent eux-mêmes de leurs propres capacités à pouvoir rechercher et recueillir des informations.



Cette année, la Journée commémorée dans le monde entier autour du thème : « Accès à l'information : Sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l'espoir ! », est consacrée sur le droit à l'information en temps de crise et sur les avantages d'avoir des garanties constitutionnelles, statutaires et/ou politiques pour l'accès du public à l'information pour sauver des vies, renforcer la confiance et aider à la formulation de politiques durables au travers et au-delà de la crise Covid-19.



L’Union des Journalistes Tchadiens entend commémorer l’édition 2020 de la Journée Internationale de l’Accès Universel à l’Information en différé, le samedi 3 octobre dans l’Amphithéâtre du Cefod. En sus du thème général mentionné tout haut, trois sous-thèmes seront débattus au cours de la conférence-débat sont, à savoir : “La politique gouvernementale relative à l’accès à l’information au Tchad“ ; “Le cadre législatif de l’accès à l’information au Tchad“ ; “L’accès à l’information en période de la pandémie du Covid-19“.Ce choix est dicté par l’intérêt de faire participer un plus grand nombre de professionnels des médias, le grand public, ainsi le pouvoir public, garant de l’accès à l’information.



L’UJT invite donc les journalistes et communicateurs, acteurs de l’information, à prendre massivement part à cette conférence-débat dont le thème principal et les sous-thèmes sont aussi riches et variés. En même, le grand public, destinataire principal de l’information, est sollicité à venir découvrir ce qui entoure l’accès à l’information qui fait partie de sa liberté fondamentale. Vous souhaitant à tous bonne commémoration, l’UJT vous invite à prendre activement part à la célébration du 3 octobre 2020.



Le Président de l’UJT

ABBAS MAHAMOUD TAHIR





