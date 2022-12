Tchad : l'UMOCIRT forme 40 jeunes et femmes en management et techniques de transformation des produits locaux

L'Unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du Tchad (UMOCIRT), à travers son projet post soutien à la durabilité, a organisé un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des organisations des femmes et des jeunes sur les techniques de transformation des produits locaux et le management des activités génératrices de revenus.



L'atelier, placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, se déroule du 14 au 15 décembre 2022 dans les locaux de l'UMOCIRT à Moursal, au 6ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Présidant la cérémonie, le point focal de l'UMOCIRT, Moldom Allama Kaltouma, a indiqué que le projet post soutien à la durabilité du Tchad a été approuvé par le secrétariat exécutif du Cadre intégré renforcé (CIR) et le Fonds d'affectation spécial en juin 2022.



Selon elle, ce projet vise essentiellement à mettre en œuvre les activités orientées vers la prise en charge des besoins des femmes et des jeunes, plus particulièrement du secteur privé.