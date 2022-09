Tchad: l'UMOCIRT s'imprègne des réalisations de son projet à Bokoro

En mission dans la province du Hadjer-Lamis, la délégation de l'Unité de mise en oeuvre du cadre intégré renforcé du Tchad (UMORCIT), conduite par son coordonnateur national, a rencontré l'association des bouchers, et l'association des femmes tanneurs de la ville de Bokoro, ce 22 septembre 2022.



Le coordonnateur national, Djabre Dadi, a signifié que leur présence dans la ville de Bokoro, est d'échanger avec les associations sectorielles du projet, sur les réalisations de leurs activités. Particulièrement, requérir les difficultés dont ils font face, et évaluer la mise en pratique des formations dont ils ont bénéficié, ainsi que la prise de contact en tant que nouveau coordonnateur.



À l'issue des échanges, les responsables de l'association des bouchers ont évoqué quelques besoins, à savoir : l'agrandissement de l'abattoir, l'acquisition du matériel de travail, la canalisation des eaux usées, la construction d'une fosse de stockage des eaux, les moyens de transport de la viande vers le marché. Il convient de noter que la manière d'abattage n'est pas conforme car, l'abattement du bétail se fait à l'air libre.



Pour les responsables de l'association des femmes tanneuses, elles manquent de tannerie, de l'eau pour le travail, et du matériel de travail. Enfin, elles sollicitent un partenariat avec les entreprises sectorielles, pour la vente de leurs produits .



Enfin, le coordonnateur envisage des solutions de réponse à leurs besoins.