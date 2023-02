Tchad : l’UNA-Chad forme 1000 étudiants sur l'importance des ODD

L'Association des Nations-Unies au Tchad (UNA-Chad) a lancé un programme de formation pour 1000 étudiants de dix universités différentes au Tchad, afin de les sensibiliser aux 17 Objectifs de Développement Durable.



La formation a commencé le 20 février avec les étudiants de l'université Roi Fayçal et sera étendue à d'autres universités telles que Emi-Koussi et Hec-Tchad. Créée en 2017, UNA-Chad est affiliée à la Fédération Mondiale des Associations des Nations-Unies.



Son objectif est de sensibiliser les Tchadiens et de les encourager à contribuer à la réalisation des objectifs des Nations-Unies au Tchad. L'association vise également à promouvoir les ODD et à inciter les Tchadiens à les intégrer dans leur culture.



Le président de UNA-Chad, Mahamat Silem Moustapha, a déclaré que de nombreux jeunes Tchadiens associent les Nations-Unies à l'argent, ce qui n'est pas le cas. Il a souligné l'importance d'avoir des jeunes qui comprennent réellement les actions menées par les Nations-Unies et qui peuvent contribuer efficacement à apporter des changements significatifs au sein de la communauté tchadienne.



Youssouf Alkhali Haraka, point focal de l'Association des Nations-Unies du Tchad auprès de l'université Roi Fayçal, a souligné la nécessité de travailler ensemble pour favoriser le développement durable, et a appelé les Tchadiens à bâtir un monde meilleur pour le bien-être de tous.