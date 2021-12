Tchad : l'UNAPAIX engage un dialogue avec les élèves sur la culture de la paix

Placée sous le thème "les élèves face aux défis scolaires", cette formation a pour objectif d'outiller, de former et de prévenir les élèves ambassadeurs de la paix afin de contrecarrer la recrudescence de violence en milieu scolaire.



Le président du comité d'organisation, Mahamat Bichara, a souligné que l'on ne peut rester indifférent face au phénomène de violence dans les établissements. Selon lui, "le monde est un danger pour vivre, pas par ceux qui font du mal, mais, par ceux qui voient et ne réagissent pas".



Le président de l'UNAPAIX, Mahamat Acherif Mahamat, a pour sa part indiqué qu'étant une organisation de la société civile, l'UNAPAIX œuvre dans le cadre de la prévention de la paix et du vivre ensemble. Elle milite pour le renforcement de l'esprit de solidarité, d'échanges et de partage d'expériences culturelles et sociales afin de bâtir un Tchad meilleur et prospère en paix.



Présent au lancement de la formation, le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique de N'Djamena, Mahamat Djibrine Saleh, se dit satisfait de cette formation qui vient à point nommé, au moment ou l'on assiste à des perturbations au sein des certains établissements dans la ville de N'Djamena. Il a exhorté les participants à mettre en exergue les connaissances acquises dans leurs établissements respectifs.



Quatre modules étaient inscrits à la formation : la violence basée sur le genre, l'éducation à la culture de la paix, la communication interpersonnelle et l'éducation à la citoyenneté.