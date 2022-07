Tchad : l'UNDR demande au gouvernement d'oeuvrer pour l'inclusivité du dialogue

Le parti UNDR a invité ce 25 juillet le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que le dialogue en vue soit le plus inclusif possible, en tenant compte des préoccupations exprimées par toutes les parties, notamment les signataires de l'accord de Doha et éventuellement certains partis politiques et organisations de la société civile non encore impliqués dans le processus de transition.



L'UNDR, par la voix de Laring Baou, secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies, félicite les politico-militaires réunis à Doha pour les avancées dans les négociations. Le parti les encourage à signer l'accord pour acter la fin des rébellions au Tchad.



L'UNDR suggère au gouvernement de réserver un accueil chaleureux à tous les délégués à Doha et aux politico-militaires à leur retour au pays.