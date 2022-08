Tchad : l'UNDR invite les non-signataires de Doha à parapher l'accord pour l'intérêt national

En réaction à la signature le 8 août d'un accord de paix à Doha avec les politico-militaires, l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) estime qu'une partie importante des difficultés a été surmontée sur la voie de la réconciliation.



Le parti souhaite que le dialogue national inclusif s'amorce sans tabou et avec réalisme, en se penchant sur « la crise qui gangrène le Tchad (...), empêchant l'instauration de la paix dans le pays ».



Le président national du parti, Saleh Kebzabo a participé aux pourparlers de Doha en état de vice-président du comité spécial chargé des négociations. Pour son parti, il aura contribué modestement et efficacement, avec les autres membres de la délégation gouvernementale, à arrondir les angles entre les positions antagonistes.



Le porte-parole du parti, Célestin Topona Mocnga, fustige les oiseaux de mauvais augures qui avaient prédit un échec qu'ils souhaitaient, et vante le sursaut patriotique qui a pris le dessus.

Par conséquent, l'UNDR invite les mouvements politico-militaires qui n'ont pas paraphé l'accord de Doha à le faire dans l'intérêt suprême du pays.