Tchad : l'UNDR répond à ses détracteurs et assure contribuer à la réussite de la transition

Dans son allocution, Célestin Tapona a rappelé que depuis maintenant un an et trois mois, le Tchad vit une période de transition. Pour lui, "c'est une étape provisoire dans la vie de notre pays parce que l'ancien système n'existe plus".



"Nous avons vécu comme tous les autres tchadiens la disparition brutale et tragique du président Idriss Deby ltno, et le Conseil militaire de transition a pris le pouvoir. Des tractations politiques ont permis de mettre en place des institutions transitoires pour conduire le pays vers la normalité politique, vers un dialogue national inclusif", a expliqué Célestin Topona.



"II n'y avait pas d'autres solutions et I'UNDR a consenti après de longs débats en son sein, à y prendre part. En prenant cette responsabilité, notre parti a voulu participer au sauvetage du pays. C'est donc dans la sincérité que I'UNDR contribue modestement soit-il à la réussite de cette période particulière qu'on appelle transition", a poursuivi le porte-parole du parti.



Célestin Topona a dénoncé une prise à partie de l'UNDR sur les réseaux sociaux. "Des individus malveillants ont voulu travestir les propos très avisés, exprimés dans les médias internationaux et sur la toile. Le président national a donné la position de I'UNDR et c'est son devoir le plus absolu, son droit aussi, sur la situation socio-politique de son pays", a-t-il clarifié.



Et d'ajouter que "ceux qui ne veulent pas de la paix et de l'ordre en ont fait une interprétation tendancieuse".