Tchad : l'UNEFT lance le championnat inter-arrondissements U17 à N’Djamena

L'Union nationale des écoles de football du Tchad (UNEFT), en partenariat avec le club Foullah-édifice, organise le tournoi inter-arrondissements de N’Djamena, afin de pouvoir dénicher des jeunes talents.



La cérémonie de lancement, couplée au tirage au sort dudit championnat, a lieu ce 11 octobre 2022 au Musée national, en présence des autorités communales, du président de Foullah-édifice, des encadreurs, ainsi que les délégués de dix arrondissements de la ville de N’Djamena. Du 15 octobre au 3 novembre 2022 à N’Djamena, ce championnat vise à promouvoir le football tchadien et permettre à la détection des jeunes talents.



Pour le président de l'UNEFT, Mahmoud Hassan, le football c'est la discipline et le travail aboutit à la réussite. 10 équipes prennent part à cette compétition, à raison d'une équipe par arrondissement. Le règlement intérieur stipule qu'après les confrontations dans les poules, les meilleures équipes seront qualifiées.



Les deux meilleures équipes de la poule A, une équipe de la poule B et une équipe de la poule C disputeront la demi-finale, en vue de la grande finale. Le tirage au sort est réparti comme suit : la poule A regroupe les premier, dixième, deuxième et huitième arrondissements. Quant à la Poule B, nous avons les troisième, cinquième et septième arrondissements.



Enfin, la dernière poule est composée des sixième, quatrième et neuvième arrondissements. Le premier match de la poule A opposera le 1er au 10ème arrondissement, à partir de 15 heures au stade omnisports de Diguel, dans le 8ème arrondissement.