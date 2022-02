Tchad : l'UNET met en garde contre une usurpation du bureau légitimement élu

Le vice-président du bureau national de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), Madjadoum Adimbaye Trésor, s'est exprimé le 1er février au cours d'un point de presse. Il a mis en garde contre un groupe d'individus qui se fait passer pour des représentants et fait des déclarations publiques.



Madjadoum Adimbaye Trésor indique que seul le bureau légitimement et légalement élu est habilité à agir et veiller à l'application de textes de base de l'UNET.



S'agissant des soupçons de destitution du secrétaire exécutif de l'UNET Yaya Barkaï Mahamat, le bureau national lui apporte son soutien indéfectible. Il rappelle que l'union ne souffre d'aucune ambiguïté.