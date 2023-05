Tchad : l'UNET salue le rapatriement des étudiants tchadiens depuis le Soudan

L'Union Nationale des Etudiants Tchadiens (UNET) exprime sa solidarité envers les étudiants tchadiens qui ont été pris dans les événements violents récents au Soudan.



Dans un communiqué de presse officiel, le bureau national de l'UNET a exprimé son inquiétude, face à ces événements.



Le bureau national de l’UNET a également félicité le gouvernement de la Transition, pour son acte de citoyenneté et de diplomatie en faisant revenir les étudiants tchadiens sains et saufs dans leur pays. Le président de la Transition a également été remercié pour son engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans la région.



Enfin, l'UNET tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la sécurité des étudiants, et à la préservation de la paix dans la région.