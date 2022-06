TCHAD Tchad : l’UNPT interpelle le CMT face au scandale financier de la SHT

Par Info Alwihda - 29 Juin 2022





Le 23 juin dernier, le président du Comité Militaire de Transition prenait la décision de remplacer son secrétaire particulier. A la suite de cela, des commentaires sur les réseaux sociaux ont fait état de ce que cette décision serait liée à un scandale financier. Le ministre de la Communication a même annoncé un montant détourné estimé à 13, 929 milliards de FCFA.



Selon diverses sources, le ministre des Finances et du Budget a été aussi indexé dans ce scandale financier qui défraie la chromique. Et à travers un communiqué de presse daté du 23 juin 2022, signé par le ministre lui-même, et un autre émanant de la cellule de communication de son ministère, on a appris que « le ministre n'est concerné, ni de près ni de loin, par l’affaire en cours à la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) ».



« Au regard de l'implication directe du plus proche collaborateur du PCMT, la situation est d'une extrême gravité mettant en doute le processus de transition. Les actions entreprises par le PCMT ne sont pas à la hauteur du problème. Le PCMT doit envisager la mise en œuvre en urgence des procédures judiciaires légales et ne pas limiter la gestion de cette affaire à la seule ANS (Agence Nationale de Sécurité) », peut-on apprendre du communiqué signé par le coordonnateur de l’UNPT, Abdel-Salam Chéfrif.



Face à cette situation, l’UNPT interpelle le Premier ministre « pour qu'il s'assume en tant que premier responsable de la gestion des affaires publiques ». En outre, I'UNPT exige que le CNT auditionne le gouvernement et mette en place une commission d'enquête parlementaire pour gérer cette affaire qui semble ébranler les institutions de la République.



Et dans l'intérêt supérieur de la nation tchadienne, l’UNPT interpelle le CMT et le gouvernement pour les placer face à leurs responsabilités. Car selon ce mouvement, « ce scandale financier de SHT traduit l'état de déliquescence généralisée des institutions de la République dont les conséquences sont la banalisation du vol et des crimes économiques qui constituent des actes de haute trahison à l'égard du peuple tchadien ».



Par ailleurs, l’UNPT rappelle que des lourds soupçons pèsent sur la gestion de plusieurs grandes institutions, régies financières et entreprises de l'Etat qui nécessitent des actions précoces afin de prévenir ou de limiter la déperdition des finances publiques : la Douane, la Raffinerie de Djermaya, l’ARCEP, l’ARSAT, l’ADAC, l'exploitation des mines d'or au Balha et dans le Tibesti. Il en est également de l’examen de la situation particulière de THS (Tchad Handling Service).





