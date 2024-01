Tchad : l’UPJ félicite le président de transition et Dr. Succès Masra

Dans une déclaration, Roland Djeramadji, Secrétaire Général du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT) et Secrétaire Général Adjoint de l’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ), a exprimé ses félicitations à l’égard de la récente nomination de Dr. Succès Masra en tant que Premier Ministre de Transition du Tchad. Cette nomination, effectuée par Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, est saluée comme un acte hautement patriotique symbolisant le processus de réconciliation et de paix au Tchad.



Roland Djeramadji a souligné que cette nomination est un signe fort de la volonté de répondre aux aspirations de la jeunesse tchadienne, dans un contexte de mondialisation et de défis socio-économiques et politiques majeurs. Il a également adressé ses vœux de succès à l'ensemble de l'équipe gouvernementale dirigée par Dr. Masra.



Enfin, Roland Djeramadji a exprimé sa gratitude et ses meilleurs vœux à l’égard du Premier Ministre sortant, Saleh Kebzabo, en reconnaissant sa riche expérience et son dévouement au service de la nation.