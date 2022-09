Tchad : l’URD appelle le gouvernement à agir pour résoudre les conflits au Lac Iro

Selon le document, au moment où le peuple tchadien se réunit au dialogue national inclusif et souverain pour discuter de la ^aix et de l’unité nationale, une frange de la population se livre à des affrontements meurtriers dans le département du Lac Iro, faisant à ce jour au moins une dizaine de morts.



Le Bureau exécutif du parti URD exprime sa vive préoccupation quant aux raisons de ces affrontements meurtriers : "il ressort de cette analyse d’une part, un manque de volonté politique à juguler cette sempiternelle question de cohabitation agriculteurs-éleveurs et d’autre part, une volonté délibérée de la part d’une élite politique et militaire, propriétaire des bétails qui arment les bouviers pour perpétrer cette œuvre macabre".



L'URD, tout en condamnant cette instrumentalisation de la violence, s’indigne de la manière la plus abjecte face à l’attitude partiale des autorités militaires et civiles du département du Lac Iro.