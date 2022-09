Tchad : l'URD dénonce un "acharnement éhonté" contre Les Transformateurs

L'Union pour le renouveau et la démocratie (URD) dénonce un "acharnement éhonté" contre le parti "Les Transformateurs" marqué par un "durcissement des conditions sécuritaires et des droits humains".



Le parti de Romadoumngar Félix Nialbé en appelle "au sens élevé de patriotisme et de responsabilité du gouvernement afin de mettre un terme à ce cirque politique qui n'honore pas la conduite de la transition".



Le président du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, a convergé ce 9 septembre vers le Palais de justice pour répondre à une convocation du parquet, entouré de milliers de citoyens. L'imposant rassemblement a été dispersé par des tirs de gaz lacrymogène. Peu après un repli, le siège des Transformateurs a été la cible de tirs de gaz lacrymogène.