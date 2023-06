Tchad : l'Union des commerçants du MPS mobilisée à Pala pour la visite du président

Dans son discours, le président de l'Union nationale des commerçants du MPS, Abakar Tahir Moussa, a souligné l'engagement constant de l'Union en faveur de la paix, de la cohabitation pacifique et de la solidarité entre les Tchadiens, sans distinction.



"Notre déplacement s'inscrit dans le cadre de la tournée du président dans les différentes provinces du Tchad, afin de transmettre le message de vivre ensemble et de cohabitation pacifique", a-t-il déclaré.



Le gouverneur du Mayo-kebbi Ouest, Téguene Idibey, a exprimé son encouragement aux membres de la délégation de l'Union nationale des commerçants du MPSS, venus accueillir le président de la transition lors de sa tournée. "Dans notre province de Mayo-kebbi Ouest, vous êtes venus nous renforcer. Nous accueillerons ensemble le premier magistrat du Tchad. Les Tchadiens sont toujours solidaires et prêts à aider leur prochain", a-t-il déclaré.