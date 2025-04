Tchad : l’Union européenne annonce une aide humanitaire renforcée face à l’afflux des réfugiés soudanais

L’Union européenne va augmenter de manière significative sa contribution aux opérations humanitaires au Tchad.



Dans un contexte de gel des financements américains, et à l’approche des deux ans du conflit au Soudan, le Tchad fait face à une arrivée massive de réfugiés dans la région du Ouaddaï, à l’est du pays. Si l’aide européenne ne compense pas totalement le retrait américain, elle est la bienvenue au pays de Toumaï.



C’est un voyage « symbolique », selon Hadja Lahbib, commissaire européenne à l’Egalité, la Préparation et la Gestion des crises, en visite au Tchad depuis le 8 avril. Devant le poste-frontière d’Adré, où entrent chaque jour entre 100 et 200 réfugiés selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), elle annonce une nouvelle enveloppe d’aide humanitaire européenne.



« Nous sommes là pour contribuer à l’aide financièrement, avec un paquet de 74 millions d’euros », explique-t-elle, « qui va aider à soutenir les agences des Nations Unies sur place, qui doivent faire face, malheureusement, à une diminution drastique de l’aide financière qui était apportée jusqu’ici par d’autres donateurs, essentiellement les États-Unis. »



À ses côtés, Zara Mahamat Issa, ministre tchadienne de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, confirme malgré les difficultés, la politique d’accueil menée depuis le début du conflit par le Tchad. « Le Tchad dépasse l’afflux massif de réfugiés, et cela se fait d’une manière continue », assure-t-elle, « en ce moment, il y a un grand nombre de réfugiés, que je peux estimer au moins à 300 000 personnes à la frontière.



Maintenant, il est question de les relocaliser dans des camps, ce qui nécessite énormément de ressources. » Dans un communiqué paru sur son site le 10 avril, la Commission a précisé l’étendue de l’aide humanitaire, qui vise prioritairement à soutenir le Tchad dans la réponse à la crise des déplacements forcés dans la province du Lac Tchad, ainsi qu’à l’afflux de réfugiés soudanais et de rapatriés dans l’est du pays.



Les fonds seront utilisés pour « l'aide alimentaire et nutritionnelle, la protection des personnes et des familles vulnérables, les soins de santé et les médicaments essentiels, l'eau, l'assainissement et les services d'hygiène, les abris pour les populations déplacées, l'éducation et la réponse rapide multisectorielle ».



Repartie mercredi 9 avril 2025 dans l'après-midi pour N’Djamena, Hadja Lahbib a eu des entretiens de haut niveau dans la capitale tchadienne, avant de représenter l’Union européenne à la Conférence pour la paix au Soudan, organisée le 15 avril à Londres.