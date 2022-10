Tchad : l'Union européenne, l'un des principaux donateurs d'aide humanitaire

Au Tchad, 6,1 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, tandis que 4,7 millions de personnes souffrent de pénuries alimentaires critiques, dont plus de 2,1 millions sont confrontées à des pénuries alimentaires graves.



Le financement humanitaire de l'UE a permis de répondre à l'augmentation des besoins humanitaires déclenchés par le conflit dans la région du lac Tchad. "Nous avons fourni une aide alimentaire et nutritionnelle supplémentaire ; des soins de santé ; une éducation dans les situations d'urgence ; des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène ; et une protection aux communautés dans le besoin", énumère la Direction générale de la protection civile européenne et des opérations d'aide humanitaire de la Commission européenne.



En réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle, l'UE a financé des aides telles que des transferts d'argent, des bons d'achat, des rations alimentaires pour les familles, des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi et des médicaments essentiels pour traiter les enfants souffrant de malnutrition sévère.



En 2022, l'UE a mobilisé des fonds humanitaires pour fournir une aide d'urgence aux personnes vulnérables touchées par les inondations au Tchad. En outre, l'UE a mobilisé des fonds supplémentaires pour répondre à la crise de la sécurité alimentaire.



Chaque fois que cela est nécessaire, l'UE réagit rapidement aux nouvelles crises tout en soutenant la réduction des risques de catastrophe afin que les populations soient moins vulnérables aux crises futures.



L'UE finance également le service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS) au Tchad. Ces vols permettent aux organisations d'aide d'atteindre les personnes dans le besoin dans des zones éloignées ou difficiles d'accès.



En outre, la Commission européenne fournit 100 millions d'euros d'aide humanitaire pour soutenir le déploiement des campagnes de vaccination COVID-19 dans les pays d'Afrique ayant des besoins humanitaires critiques et des systèmes de santé fragiles. Sur ce montant, 10 millions d'euros soutiendront les campagnes de vaccination des personnes les plus vulnérables en Afrique occidentale et centrale.