Tchad : l’Union européenne réagit à la résiliation des accords avec African Parks Network

L’Union européenne a officiellement notifié la suspension des subventions destinées au financement du Grand Écosystème Fonctionnel de Zakouma (GEFZ) et de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCE), après la décision du ministère tchadien de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable (MEPDD) de rompre les accords de partenariat avec African Parks Network (APN), partenaire d’exécution de ces projets.



Dans un courrier adressé au ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous, et signé par l’ambassadeur de l’Union européenne au Tchad, Przemyslaw Bobak, la délégation européenne exprime sa préoccupation face à la manière abrupte dont cette décision a été prise et communiquée, soulignant les risques de fragilisation de la coopération bilatérale en matière de conservation.



Une décision aux conséquences financières importantes

Selon le document, la suspension concerne notamment les conventions de financement ACT-61334 (NaturA Tchad I), ACT-60586 (NaturAfrica) et ACT-61757 (NaturA Tchad II), représentant un montant total estimé à près de 20 millions d’euros, soit environ 13 milliards de FCFA. L’Union européenne précise que la résiliation des accords enfreint certaines dispositions contractuelles, notamment l’obligation de consultation préalable prévue par l’article 24.1 des Conditions générales des conventions de financement.



L’ambassadeur rappelle également que les partenaires de mise en œuvre devaient coopérer avec la Commission européenne pour tout appui logistique, administratif ou politique lié à l’exécution des projets.



Les projets suspendus et leurs impacts

Parmi les contrats affectés figurent : le projet NDICI AFRICA/2023/447-488, intitulé « Appui à la gestion concertée de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi et au développement du modèle de conservation intégré de Zakouma » ; et le projet NDICI/2025/483-138, portant sur la « consolidation d’un modèle intégré de conservation de la biodiversité et de gestion durable du pastoralisme dans la région Zakouma-Aouk ».



L’Union européenne souligne que la suspension implique l’arrêt temporaire de la mise en œuvre des activités, sauf cas de force majeure, et que les équipements, infrastructures et fournitures financés par l’UE devront être sécurisés et conservés jusqu’à la fin des discussions entre les deux parties.



Un partenariat historique menacé

Dans sa lettre, l’ambassadeur Bobak rappelle que depuis 1989, l’Union européenne soutient le Tchad dans la protection de la biodiversité et la gestion durable des aires protégées, pour un appui cumulé de près de 130 millions d’euros, soit environ 85 milliards de FCFA. Ce partenariat, selon lui, repose sur une « forte adhésion politique et populaire au sein de l’Union européenne, condition essentielle à la continuité de la coopération ». Il avertit cependant que la rupture brutale des accords avec African Parks Network pourrait affaiblir la confiance des contributeurs européens, tout en créant une incertitude juridique et financière autour des projets de conservation au Tchad.