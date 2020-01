Tchad : l'Université Adam Barka rend hommage à ses enseignants-chercheurs décédés

L'Université Adam Barka d'Abéché a organisé samedi matin une cérémonie d'hommage à ses enseignants-chercheurs qui ne sont plus de ce monde. Il s'agit de : Dr. Adolphe Nakoula, Dr. Abbas Hassan Bachar, Dr. Tao Taoti De La Chance, Dr. Abdoulaye Barnabas, Dr. Hissein Ali, Dr. Atakewang Guillaume et Aboubakar Abdelkérim.



​L'évènement a eu lieu dans l'amphithéâtre de médecine, en présence des proches des disparus, des enseignants et des étudiants de l'UNABA.



Les représentants des différentes facultés se sont succédés pour témoigner de leur tristesse, et des loyaux services rendus par ces hommes.



La cérémonie d'hommage a été couplée à une conférence-débat qui a porté sur le thème : "le droit international humanitaire à l'ère de la mondialisation."



Parmi les avantages de la mondialisation, les panélistes ont cité entre autres les technologies de l'information et de la communication. Ils ont souligné que la mondialisation est un rouleau compresseur qui nécessite que l'Afrique se mette au rythme de la danse pour ne pas être écrasée.