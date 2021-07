TCHAD Tchad : l’Université HEC honore le sportif Casimir Bétel pour sa performance continentale

Alwihda Info | Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 17 Juillet 2021





Les étudiants de l'université HEC Tchad ont organisé ce samedi 17 juillet 2021 à l'université HEC Tchad, une cérémonie d'honneur au jeune Tchadien Casimir Betel qui a obtenu la 3ème place au championnat d'Afrique de Taekwondo de juin dernier à Dakar au Sénégal. Le jeune sportif a remporté une médaille de bronze.



La cérémonie a eu lieu en présence de la famille, des artistes, des amis, des proches collaborateurs et du recteur de l'université HEC Tchad, Dr. Ali Abdramane Haggar.



L'entraîneur Serge Namdé a déclaré que "c'est la première fois que le Tchad arrive à ce niveau mondial dans la discipline sportive de taekwondo. Ceci est un grand soulagement pour le peuple Tchadien".

Serge Namdé a entraîné le jeune sportif dès l'âge de 13 ans. En 2015, il a participé pour la première fois aux jeux d'Afrique centrale, remportant une médaille en bronze. En 2017, il a participé aux jeux pour la jeunesse mondiale en Argentine où il s'est qualifié jusqu'en 1/4 finale avant d'être éliminé.



Cette année, il a obtenu la 3ème place africaine en taekwondo, ce qui lui permettra de participer aux prochains jeux olympiques de Tokyo 2022.



Le recteur de l'université HEC Tchad, Dr. Ali Abdramane Haggar, a affirmé que "ce jeune homme a fait entrer le pays dans une légende sportive. C'est un grand pas pour le pays et ça mérite d'être encouragé par nous tous".



Dr. Ali Abdramane Haggar annonce qu'il accorde trois bourses d'étude pour deux ans à la famille de ce jeune homme qui a permis de donner de l'espoir à la discipline sportive de taekwondo.



Il appelle tous les Tchadiens à "cultiver la paix, l'amour et la tolérance car la violence est un ennemi réel de la paix. Ceci est un message par rapport aux évènements qui ont marqué récemment l'université. Nous savons tous que la paix et la concorde de la nation n'ont pas de prix".



Remerciant les invités, le 3ème champion d'Afrique de Taekwondo, Casimir Betel, a indiqué que ce trophée représente la contribution de tous les Tchadiens. Il a remercié Dr. Ali Abdramane Haggar pour son courage et son abnégation dans l'appui au milieu sportif.







Dans la même rubrique : < > إضراب جاف في التعليم العالي ​انتهاء الازمة المستجدة بين التجار وإدارة الجمارك Tchad : les transitaires appellent à reprendre le travail dès lundi Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)