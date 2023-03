Tchad : l'Université Polytechnique de Mongo célèbre la réussite de ses étudiants

L'Université Polytechnique de Mongo, située dans la province du Guera, a organisé une cérémonie de remise des diplômes pour les lauréats de l'année académique 2021-2022. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, notamment des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles ainsi que des parents d'étudiants.



Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général de l'Union des étudiants Djasrabe Kevin a exprimé ses sincères remerciements aux enseignants pour l'encadrement qu'ils ont fourni aux étudiants tout au long de leur parcours universitaire. Il a également souligné l'importance de la réussite de cette cérémonie pour la promotion de l'enseignement supérieur dans la région.



Le président de l'Université Polytechnique de Mongo, Abakar Mahamat Tahir, a quant à lui profité de cette occasion pour citer les difficultés auxquelles l'université a été confrontée dans sa quête pour un bon fonctionnement. Il a souligné la nécessité pour les autorités de soutenir l'enseignement supérieur pour permettre aux universités de remplir leur mission.



Le gouverneur de la province du Guera, Adoum Fortaye Amadou, a également pris la parole pour féliciter les lauréats pour leur réussite et remercier les enseignants pour leur travail remarquable. Il a souligné l'importance de l'éducation pour le développement socio-économique de la région et a appelé à davantage de soutien pour les universités.



Cette cérémonie de remise des diplômes marque un tournant important pour l'Université Polytechnique de Mongo. Elle témoigne de l'engagement de l'université à offrir une éducation de qualité à ses étudiants malgré les défis auxquels elle est confrontée. Elle constitue également une occasion pour les autorités de souligner l'importance de l'éducation supérieure pour le développement de la région et du pays dans son ensemble.