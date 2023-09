Tchad : l’Université de N’Djamena publie le chronogramme pour la Rentrée Académique 2023-2024

N'Djamena - Le Ministère d'État à l'Enseignement Supérieur, à la Recherche Scientifique et à l'Innovation du Tchad a publié un communiqué relatif au chronogramme pour la rentrée académique 2023-2024. Cette annonce vise à informer la communauté universitaire et le grand public des dates clés à retenir pour la préparation de la nouvelle année académique.



Afin de garantir une rentrée académique fluide, les étapes suivantes ont été établies :



Du 19 au 21 septembre 2023 : Réouverture de la plateforme de pré-inscription en ligne (date limite).



Du 22 au 24 septembre 2023 : Traitement des candidatures et publication des résultats (par e-mail).



Le 25 septembre 2023 : Début des inscriptions.



Le 2 octobre 2023 : Début des cours pour l'année académique 2023-2024.