Tchad : l'Université de N'Djamena recrute en licence professionnelle et master recherche

Le doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de N'Djamena, Dr. Mahamat Bachar Alkabit a informé vendredi 15 novembre 2019 dans un communiqué, qu'il est ouvert au titre de l'année académique 2019-2020, un recrutement du cycle de master recherche en sciences économiques et sciences de gestion et une licence professionnelle en sciences de gestion (Français - Arabe).



Les dossiers de candidatures seront reçus au secrétariat de la scolarité et des examens de la Faculté des sciences économiques et de gestion du 15 novembre au 15 décembre 2019.



Veuillez consulter le communiqué intégral ci-dessous :