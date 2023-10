Tchad : l'Université des Sciences et de Technologie d'Ati lance la rentrée solennelle 2023-2024

L’amphithéâtre de cette institution universitaire a servi de cadre à la cérémonie de rentrée solennelle le 2 octobre 2023, placée sous la présidence du secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Mai Mahamat.



De nombreuses personnalités administratives, civiles et militaires, ainsi que les responsables de l'USTA, les enseignants-chercheurs et les étudiants, y étaient présents. Le thème de cette année était : « Redynamisation de l'USTA : un enseignement de qualité au carrefour de l'excellence, de l'éthique et de la créativité. »



Dans son discours d'ouverture, le Pr Moutede-Madji Vincent, président de l'USTA, a dressé le bilan de l'année académique 2022-2023. En effet, sur un effectif total de 1002 étudiants, comprenant 829 garçons et 173 filles, 688 ont été admis, soit un taux d'admission global de 68,66%.



Le taux d'ajournement s'élève à 31,33% pour les deux départements que compte l'Université, à savoir le FASVAT et le FASAPA.



Le Pr Moutede-Madji Vincent a rappelé que, suite aux journées de réflexion sur l'enseignement supérieur en décembre 2022, et à l'organisation récente du directoire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en septembre 2023, des recommandations et des décisions ont été prises.



Parmi celles-ci, la reprise du rythme normal de fonctionnement des institutions universitaires au Tchad, c'est-à-dire commencer l'année en octobre et la terminer en juin. Il a donc appelé tous les acteurs à contribuer à la qualité de l'enseignement à l'USTA.



Lors du lancement officiel de la rentrée solennelle de l'année académique 2023-2024, et de la remise des attestations, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a félicité et encouragé les enseignants pour leurs résultats et leurs efforts en faveur de la réussite des étudiants, malgré les difficultés rencontrées.



Il a souligné l'importance pour les responsables de l'USTA, de prendre leurs responsabilités, dans la formation des étudiants, en mettant en avant le sens de l'organisation et de la gestion pour atteindre les objectifs fixés.



Abdelaziz Mai Mahamat a également appelé à favoriser la collaboration, le respect de la hiérarchie, le respect de la déontologie et le développement de l'esprit d'équipe, pour mener à bien cette mission qui leur incombe.