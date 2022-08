Tchad : l'accord de Doha "ne correspond pas à nos revendications", affirme le FNDJT

"Les points saillants de nos revendications sont rejetés par le Conseil militaire de transition", affirme Moustapha Souleymane Tourgoudi, porte-parole du mouvement qui a ses bases-arrières dans le sud libyen.



Le FNDJT a proposé entre autres la parité au Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI), la révision du quota au dialogue, la participation de tous les partis politiques, toutes les coordinations de la société civile et la mise en oeuvre du programme DDR conformément aux normes nationales et internationales.



Le mouvement a donc suspendu sa participation à l'accord de paix mais reste ouvert au dialogue, conformément à ses idéaux, pour une paix définitive et globale au Tchad, selon Moustapha Souleymane Tourgoudi.