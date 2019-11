Tchad : l'accord de paix à Miski salué

Le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkali Moussa a félicité dans un communiqué le président Idriss Deby Itno et le Gouvernement tchadien pour avoir largement contribué à la restauration de la paix définitive à Miski.



Le RAPCLO encourage le Gouvernement et la population de cette localité à préserver la paix tant recherchée et obtenue par cet accord et à ne privilégier que le dialogue, seul gage d’un développement intégral.



Il exhorte le président tchadien Idriss Deby Itno à accompagner l’association pour le développement de Miski, née de cette paix, à s’engager résolument vers le développement de ce département d’Emi Koussi pour un développement durable au Tchad.